Tras allanamiento la Policía secuestró elementos de dudosa procedencia

En horas de la mañana de hoy 03-03-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Vigésima en forma conjunta con el grupo PAR, diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Pirayui, lugar donde si bien no secuestraron elementos de interés para la causa que se investiga, lograron hallar y secuestrar otros de dudosa procedencia.
El procedimiento, lo concretaron
alrededor de las 08:00 hora, logrando en la oportunidad el secuestro preventivo
de varios elementos, entre ellos: dinero en efectivo, herramientas varias, caja
registradora, máquina de coser, 11 tubos de gas, 07 parlantes, 04 stereos de
automóvil, consola de sonido, 03 desmalezadoras, 2 notebooks, 24 bresas de
cigarrillos, ventiladores, hornos eléctricos, entre otros, los cuales el
propietario del inmueble n supo justificar su procedencia.
Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria donde se llevan a cabo las diligencias del caso.