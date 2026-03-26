jueves, 26 de marzo de 2026

Goya: Tras allanamiento lograron esclarecer un hecho por supuesta intimidación pública

LAS AMENAZAS RESULTARON FALSAS
Efectivos policiales de la Comisaría de distrito primera de Goya, en forma conjunta con la Dirección general de Delitos complejos e informáticos, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante diversas tareas investigativas en el marco de una causa por supuestas amenazas telefónicas en dos colegios de la ciudad de Goya, “supuesta intimidación pública”.

Ante tal circunstancia y de forma inmediata, a raíz de estas amenazas dirigidas a establecimientos educativos de esa localidad, rápidamente se realizó un importante despliegue y trabajos investigativos, lo que posibilitó que en la jornada de ayer 25-03-26 se concrete una orden de allanamiento en un domicilio ubicado por calle Catamarca al 1000, donde se procedió al secuestro de un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos, elementos que guardarían relación con la causa y que se presume que habrían sido utilizado para realizar dichas amenazas.

En este sentido y de acuerdo a los primeros resultados, además se identificó a una mujer que aparentemente tendría vinculación con el hecho y las amenazas investigadas no revestirían veracidad, logrando de esta manera el esclarecimiento del hecho, descartándose la existencia de una situación de riesgo real.

Al respecto, se prosigue con los tramites que corresponden.