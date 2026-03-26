Goya: Tras allanamiento lograron esclarecer un hecho por supuesta intimidación pública

Ante tal circunstancia y de forma
inmediata, a raíz de estas amenazas dirigidas a establecimientos educativos de
esa localidad, rápidamente se realizó un importante despliegue y trabajos
investigativos, lo que posibilitó que en la jornada de ayer 25-03-26 se
concrete una orden de allanamiento en un domicilio ubicado por calle Catamarca
al 1000, donde se procedió al secuestro de un teléfono celular y otros
dispositivos electrónicos, elementos que guardarían relación con la causa y que
se presume que habrían sido utilizado para realizar dichas amenazas.
En este sentido y de acuerdo a
los primeros resultados, además se identificó a una mujer que aparentemente
tendría vinculación con el hecho y las amenazas investigadas no revestirían
veracidad, logrando de esta manera el esclarecimiento del hecho, descartándose
la existencia de una situación de riesgo real.
Al respecto, se prosigue con los tramites que corresponden.