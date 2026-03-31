Tras dos allanamientos la Policía recuperó un automóvil robado

El primer procedimiento se llevó a cabo en un domicilio del
barrio San José, donde, si bien no se logró el secuestro del rodado denunciado,
se procedió a la verificación de un vehículo de similares características
-marca Fiat uno-; Tras la consulta en el sistema correspondiente, se constató
que el mismo poseía pedido de secuestro vigente en el marco de otra causa
judicial, por lo que se procedió a su secuestro preventivo. Asimismo, se inició
una causa por supuesta receptación de elementos de dudosa procedencia respecto
del morador del lugar. En cuanto al otro domicilio allanado, arrojo resultado
negativo para el secuestro de otro automóvil.
El automóvil secuestrado fue puesto a disposición de la
autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia
policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.