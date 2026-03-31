martes, 31 de marzo de 2026

Tras dos allanamientos la Policía recuperó un automóvil robado

Ayer 30-03-26, en horas de la siesta, efectivos policiales de la Dirección de investigación criminal -D.I.C.- en colaboración con la unidad fiscal interviniente, y tras diligenciar dos órdenes de allanamiento, registro y secuestro, procedieron al secuestro de un automóvil.

El primer procedimiento se llevó a cabo en un domicilio del barrio San José, donde, si bien no se logró el secuestro del rodado denunciado, se procedió a la verificación de un vehículo de similares características -marca Fiat uno-; Tras la consulta en el sistema correspondiente, se constató que el mismo poseía pedido de secuestro vigente en el marco de otra causa judicial, por lo que se procedió a su secuestro preventivo. Asimismo, se inició una causa por supuesta receptación de elementos de dudosa procedencia respecto del morador del lugar. En cuanto al otro domicilio allanado, arrojo resultado negativo para el secuestro de otro automóvil.

El automóvil secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.