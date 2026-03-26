Tras persecución la Policía secuestró dosis de cocaína, marihuana, un automóvil y detuvieron a tres personas

En horas de la noche de ayer
25-03-26, efectivos policiales de la Comisaría décimo novena urbana, en
momentos en que realizaban sus labores de prevención en inmediaciones del
Barrio La Vizcacha, intentaron identificar a tres personas a bordo de un automóvil,
quienes intentaron huir, siendo igualmente alcanzados, hallando y secuestrando
dosis de cocaína y marihuana.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cuando realizando sus labores específicas, observan e
intentan identificar en cercanías de calle Necochea y Chile, a tres personas a
bordo de un automóvil –marca Renault sandero-, quienes haciendo caso omiso a
las indicaciones, huyen del lugar rápidamente, por lo que se inicia un
seguimiento y luego de varias cuadras
logran darle alcance, procediendo a la identificación de sus ocupantes,
tratándose de tres hombres mayores de edad, hallando en el interior del rodado
–bajo las formalidades legales-, 34 envoltorios con sustancia blanca y un
envoltorio de sustancias vegetal presumiblemente estupefacientes, dinero en
efectivo y teléfonos celulares.
Ante tal circunstancia, de todo
ello se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, solicitando la
colaboración de sus pares de la Dirección general de drogas peligrosas y crimen
organizado, quienes una vez en el lugar y tras el correspondiente arrojando
resultado positivo para cocaína y marihuana respectivamente.
Las personas junto a lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.