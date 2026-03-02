Tras un rápido accionar la Policía recuperó un celular recientemente sustraído, hay un demorado

El hecho se habría registrado, alrededor de las 21.30horas, cuando tomaron conocimiento por parte de un hombre que se encontraba circulando en inmediaciones de Calle Gobernador Contte esquina Las Heras, cuando fue sorprendido por el accionar delictivo de un sujeto, quien le sustrajo un teléfono celular.
Ante tal circunstancia, con las características aportadas y apoyo de la víctima, mediante el posicionamiento de localización, llevó a los efectivos hasta inmediaciones de pasillos ubicado en el Barrio La Vizcacha, logrando finalmente localizar y aprehender al presunto autor, un joven de 18 años de edad, logrando hallar entre sus pertenencias el teléfono celular y dosis de sustancia de origen blanquecina y vegetal, retirándose del lugar debido a la hostilidad de la zona.
Una vez en sede policial, procedieron a solicitar colaboración de sus pares de la Dirección general de drogas peligrosas y crimen organizado, los cuales una vez en el lugar –bajo las formalidades legales-, hallaron en poder del joven, un total de 22 envoltorios de polietileno conteniendo en su interior sustancia en polvo de color blanco y 12 envoltorios de polietileno conteniendo en su interior sustancia de origen vegetal los cuales tras el correspondiente test orientativo arrojo positivo para cocaína y marihuana respectivamente.
El joven junto a lo recuperado y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites del caso.