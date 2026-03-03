Tras un rápido accionar la Policía recuperó una motocicleta robada

Personal policial de la Comisaria Séptima Urbana, en colaboración con la unidad fiscal interviniente en relación a un legajo judicial en trámite, tras tareas investigativas realizadas, lograron recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída.
El procedimiento lo concretaron luego de
haber tomado conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Honda,
modelo Wave 110cc-, por avenida Aconcagua frente a un local comercial, por tal
motivo los mencionados efectivos tras arduas tareas investigativas en la tarde
de ayer 02-03-26, alrededor de las 18:30 horas, en el barrio Vizcacha en
inmediaciones de la Plaza Manuel Belgrano, lograron hallar y recuperar dicho
rodado.
El rodado fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial, donde se continúan con los trámites de rigor.