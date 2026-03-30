Tras un rápido accionar la Policía recuperó elementos robados

En horas del mediodía del sábado
28-03-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Cuarta urbana
fueron alertados sobre un hecho delictivo registrado por calle 25 de Mayo,
donde personas desconocidas habrían sustraído dos mochilas de inodoro de
ceramios que se encontraban en interior de la cajuela de una camioneta
estacionada en el lugar.
Por tal motivo, de manera
inmediata, los mencionados efectivos llevaron a cabo tareas investigativas, lo
que permitió finalmente hallar y secuestrar en las inmediaciones los elementos
denunciados como sustraídos.
Al respecto, los elementos recuperados fueron trasladados hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.