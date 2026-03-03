Tres heridos tras choque entre un auto y un patrullero

Dos efectivos de la Policía de Corrientes resultaron heridos este mediodía cuando el patrullero en el que trasladaban a un detenido fue embestido por un automóvil. El siniestro vial ocurrió en la intersección de las avenidas Cazadores Correntinos y Güemes.
Según las primeras informaciones, un oficial, un sargento y el conductor del vehículo particular fueron trasladados a un hospital con lesiones de diversa consideración. Durante el impacto, uno de los uniformados cayó desde la cajuela del móvil oficial.
Los efectivos, pertenecientes a la comisaría 2, llevaban a un detenido hacia la comisaría 21 al momento del choque. El hecho se produjo en un cruce con semáforos que se encontraban fuera de servicio debido a una interrupción del suministro eléctrico.
Fuente: www.diarioepoca.com