martes, 3 de marzo de 2026

Tres heridos tras choque entre un auto y un patrullero

Un accidente en la intersección de Cazadores Correntinos y Güemes dejó a dos policías y al conductor de un automóvil hospitalizados con lesiones de diversa consideración. El siniestro se produjo mientras los uniformados trasladaban a un detenido y los semáforos del cruce estaban fuera de servicio por un corte de luz.

Dos efectivos de la Policía de Corrientes resultaron heridos este mediodía cuando el patrullero en el que trasladaban a un detenido fue embestido por un automóvil. El siniestro vial ocurrió en la intersección de las avenidas Cazadores Correntinos y Güemes.

Según las primeras informaciones, un oficial, un sargento y el conductor del vehículo particular fueron trasladados a un hospital con lesiones de diversa consideración. Durante el impacto, uno de los uniformados cayó desde la cajuela del móvil oficial.

Los efectivos, pertenecientes a la comisaría 2, llevaban a un detenido hacia la comisaría 21 al momento del choque. El hecho se produjo en un cruce con semáforos que se encontraban fuera de servicio debido a una interrupción del suministro eléctrico.

Fuente: www.diarioepoca.com