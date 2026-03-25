Un hombre con antecedentes policiales causaba disturbios y fue demorado por la Policía

En la noche del pasado 20-03-26, circunstancias
en que los efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.- se
encontraban realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de
personas, tras ser alertados por el S.I.S 911, demoraron a un hombre que
causaba disturbios en la vía pública.
El procedimiento se concreto alrededor de las
22:30 horas, cuando los efectivos recibieron la alerta de que por Pasaje Las
Flores y Campana una persona causaba disturbios en la vía pública, por lo que,
al llegar al lugar divisaron e identificaron a un hombre de 41 años de edad,
quien se encontraba alterado y tras hacer caso omiso a los efectivos, resulto
demorado; posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, el mismo
también poseía antecedentes policiales.
El demorado fue trasladado a la Comisaria Decimo Segunda Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.