miércoles, 25 de marzo de 2026

Un hombre con antecedentes policiales causaba disturbios y fue demorado por la Policía

En la noche del pasado 20-03-26, circunstancias en que los efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R.- se encontraban realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, tras ser alertados por el S.I.S 911, demoraron a un hombre que causaba disturbios en la vía pública.

El procedimiento se concreto alrededor de las 22:30 horas, cuando los efectivos recibieron la alerta de que por Pasaje Las Flores y Campana una persona causaba disturbios en la vía pública, por lo que, al llegar al lugar divisaron e identificaron a un hombre de 41 años de edad, quien se encontraba alterado y tras hacer caso omiso a los efectivos, resulto demorado; posteriormente y tras las correspondientes averiguaciones, el mismo también poseía antecedentes policiales.

El demorado fue trasladado a la Comisaria Decimo Segunda Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.