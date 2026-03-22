domingo, 22 de marzo de 2026

Dos muertos y varios heridos tras un siniestro vial en Ruta Nacional 12

SAN BORJITA

En horas de la tarde de ayer 21-03-26, alrededor de las 18:00 horas por Ruta Nacional N°12 km 1319 aproximadamente, se habría registrado un siniestro vial con consecuencia fatal.

Conforme a las primeras averiguaciones, el hecho tuvo como protagonistas a dos vehículos, siendo uno de ellos -marca Peugeot modelo 208-, en el cual circulaban un hombre -54 años de edad y una mujer -56 años de edad-, quienes lamentablemente fallecieron en el lugar a consecuencia del siniestro.

Por otra parte, el segundo vehículo interviniente -marca Toyota modelo Yaris- era ocupado por cuatro personas -mayores de edad-, resultando dos de ellas con lesiones graves, siendo trasladadas al centro de salud más cercano donde momentos más tardes se produjo el lamentable deceso de una mujer de 68 años de edad, mientras que los demás ocupantes presentaron lesiones de distinta consideración.

En el lugar se realizaron las diligencias de rigor con intervención de la Unidad Fiscal en turno, en tanto que en la dependencia policial jurisdiccional se continúan con los trámites correspondientes.

Foto Gentileza: www.radiodos.com.ar