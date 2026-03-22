Dos muertos y varios heridos tras un siniestro vial en Ruta Nacional 12

SAN
BORJITA
En horas de la tarde de ayer
21-03-26, alrededor de las 18:00 horas por Ruta Nacional N°12 km 1319
aproximadamente, se habría registrado un siniestro vial con consecuencia fatal.
Conforme a las primeras
averiguaciones, el hecho tuvo como protagonistas a dos vehículos, siendo uno de
ellos -marca Peugeot modelo 208-, en el cual circulaban un hombre -54 años de
edad y una mujer -56 años de edad-, quienes lamentablemente fallecieron en el
lugar a consecuencia del siniestro.
Por otra parte, el segundo
vehículo interviniente -marca Toyota modelo Yaris- era ocupado por cuatro
personas -mayores de edad-, resultando dos de ellas con lesiones graves, siendo
trasladadas al centro de salud más cercano donde momentos más tardes se produjo
el lamentable deceso de una mujer de 68 años de edad, mientras que los demás
ocupantes presentaron lesiones de distinta consideración.
En el lugar se realizaron las
diligencias de rigor con intervención de la Unidad Fiscal en turno, en tanto
que en la dependencia policial jurisdiccional se continúan con los trámites
correspondientes.
Foto Gentileza: www.radiodos.com.ar