miércoles, 25 de marzo de 2026

Demoran a varias personas con antecedentes policiales

En la noche de ayer y la madrugada de hoy, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos, demoraron a cuatro hombres y algunos de ellos con antecedentes policiales.

El primero de los procedimientos, fue realizado por el G.R.I.M 4, cerca de las 20:00 horas en inmediaciones de las calles Rio Chico y calle Los Tulipanes, donde divisaron a dos personas circulando a bordo de una motocicleta -marca Yamaha modelo Criptón 110c.c-, realizando maniobras peligrosas poniendo en riesgo su integridad física y la de terceros, por lo que se procedió a su demora y posterior identificación, tratándose de dos jóvenes de 19 y 24 años de edad.

De igual forma, el personal del G.R.I.M 3 recorriendo por calles J. M Rolon y Gobernador Gelabert pasadas las 22:30 horas, observaron e identificaron a un hombre de 54 años de edad, quien se encontraba merodeando, observando los vehículos y como así también el interior de las casas lindantes, tras las primeras averiguaciones resulto poseer antecedentes policiales, por lo que, posteriormente fue demorado.

Por último, efectivos del G.R.I.M 4, encontrándose por calles Remedios de Escalada y Lanari, siendo las 01:30 horas aproximadamente, observaron a un sujeto ocasionando disturbios en la vía pública en aparente estado de ebriedad, procediendo a su identificaron a un hombre de 37 años de edad, quien, además, registraría poseer antecedentes policiales, por lo que fue demorado.

Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.