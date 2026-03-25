Demoran a varias personas con antecedentes policiales

El primero de los procedimientos, fue realizado
por el G.R.I.M 4, cerca de las 20:00 horas en inmediaciones de las calles Rio
Chico y calle Los Tulipanes, donde divisaron a dos personas circulando a bordo
de una motocicleta -marca Yamaha modelo Criptón 110c.c-, realizando maniobras
peligrosas poniendo en riesgo su integridad física y la de terceros, por lo que
se procedió a su demora y posterior identificación, tratándose de dos jóvenes
de 19 y 24 años de edad.
De igual forma, el personal del G.R.I.M 3
recorriendo por calles J. M Rolon y Gobernador Gelabert pasadas las 22:30
horas, observaron e identificaron a un hombre de 54 años de edad, quien se
encontraba merodeando, observando los vehículos y como así también el interior
de las casas lindantes, tras las primeras averiguaciones resulto poseer
antecedentes policiales, por lo que, posteriormente fue demorado.
Por último, efectivos del G.R.I.M 4,
encontrándose por calles Remedios de Escalada y Lanari, siendo las 01:30 horas
aproximadamente, observaron a un sujeto ocasionando disturbios en la vía
pública en aparente estado de ebriedad, procediendo a su identificaron a un
hombre de 37 años de edad, quien, además, registraría poseer antecedentes
policiales, por lo que fue demorado.
Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.