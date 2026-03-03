Varios demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo realizaron
los mencionados policías, cerca de las 00.30 horas, cuando encontrándose en
inmediaciones de calle Mercedita de San Martín y Pasaje 160, demoraron a un
hombre de 43 años de edad que se encontraba merodeando, quien al ser abordado
no pudo justificar su accionar ni presencia en el lugar.
De igual forma, cerca de las 02.00 horas, en
cercanías de calles Maestro y Nahuel Huapi, divisan a dos sujetos que
resultaron ser de 42 y 45 años de edad, que se encontraban observando el
interior de los domicilios, dando intranquilidad a los vecinos.
Así mismo, cerca de las 03.30horas, en
intersección de calles Facundo Quiroga y Tres Sargento, procedieron a la demora
de dos personas de 23 y 38 años de edad, quienes se hallaban observando el
interior de domicilios de la zona, quienes, al ser consultados, no pudieron
justificar fehacientemente su accionar ni presencia en el lugar.
Los demorados fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los tramites de cada caso.