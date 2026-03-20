viernes, 20 de marzo de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

En la jornada de ayer 19-03-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos, en diferentes procedimientos, demoraron a varias personas.     

El primer procedimiento fue realizado cerca de las 05:00 horas, cuando los efectivos se hallaban por calles 873 y 175, donde visualizaron e identificaron a un hombre de 28 años de edad, alias Pavoncito, quien se encontraba merodeando el lugar, causando intranquilidad, por lo que fue demorado.

De igual forma, encontrándose por calles San Lorenzo a la altura 1400 aproximadamente, identificaron y demoraron a un hombre mayor de edad, quien se encontraba causando disturbios en la vía pública y quien no supo justificar su accionar.

Además, alrededor de las 16:00 horas, los uniformados recorrían las calles El Maestro y Cosquín, donde divisaron a una persona visualizando detenidamente los domicilios de la zona, siendo identificado como un hombre mayor de edad y al no poder justificar su presencia en la zona, fue demorado.

También, siendo las 17:30 horas, hallándose por calles Lisandro Gutiérrez y calle Luzuriaga, observaron a un hombre mayor de edad, causando disturbios en la vía pública, aparentemente bajo los efectos de algún tipo de sustancia, quien no pudo justificar su accionar, siendo posteriormente demorado.

Por último, a las 19:00 horas aproximadamente, los efectivos divisaron a una persona observando el interior de los vehículos estacionados por Avenida La Paz y calle Viedma, donde procedieron a la identificación de un hombre mayor de edad, quien tras las correspondientes averiguaciones contaba con antecedentes policiales, además, en su poder llevaba un arma blanca – cuchillo-, el cual no supo justificar, siendo demorado.

Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.