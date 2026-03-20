Varios demorados en diferentes procedimientos

El primer procedimiento fue
realizado cerca de las 05:00 horas, cuando los efectivos se hallaban por calles
873 y 175, donde visualizaron e identificaron a un hombre de 28 años de edad,
alias Pavoncito, quien se encontraba merodeando el lugar, causando intranquilidad,
por lo que fue demorado.
De igual forma, encontrándose por
calles San Lorenzo a la altura 1400 aproximadamente, identificaron y demoraron
a un hombre mayor de edad, quien se encontraba causando disturbios en la vía
pública y quien no supo justificar su accionar.
Además, alrededor de las 16:00
horas, los uniformados recorrían las calles El Maestro y Cosquín, donde
divisaron a una persona visualizando detenidamente los domicilios de la zona,
siendo identificado como un hombre mayor de edad y al no poder justificar su
presencia en la zona, fue demorado.
También, siendo las 17:30 horas,
hallándose por calles Lisandro Gutiérrez y calle Luzuriaga, observaron a un
hombre mayor de edad, causando disturbios en la vía pública, aparentemente bajo
los efectos de algún tipo de sustancia, quien no pudo justificar su accionar,
siendo posteriormente demorado.
Por último, a las 19:00 horas
aproximadamente, los efectivos divisaron a una persona observando el interior
de los vehículos estacionados por Avenida La Paz y calle Viedma, donde
procedieron a la identificación de un hombre mayor de edad, quien tras las correspondientes
averiguaciones contaba con antecedentes policiales, además, en su poder llevaba
un arma blanca – cuchillo-, el cual no supo justificar, siendo demorado.
Los demorados fueron trasladados
a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con
los tramites de rigor en cada caso.