Varios demorados en diferentes procedimientos

En la madrugada del lunes
23-03-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento
San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de
personas, en diferentes procedimientos, demoraron a cuatro hombres y varios de
ellos con antecedentes policiales.
El primero de los procedimientos
fue realizado en inmediaciones de las calles Crespo y Chubut, donde los citados
efectivos divisaron a una persona que observaba el interior de los vehículos
estacionados en la zona, siendo identificado como un hombre mayor de edad,
quien no supo justificar su accionar.
De igual forma, recorriendo la
Avenida Teniente Ibáñez y calle Gobernador Velazco, pasadas las 14:30 horas,
observaron e identificaron a un joven de 25 años de edad, quien se encontraba
merodeando, probando los picaportes de las viviendas de la zona, además, tras
las primeras averiguaciones resulto poseer antecedentes policiales, por lo que,
posteriormente fue demorado.
También, cerca de 15:30 horas,
cuando los citados efectivos se hallaban por calles José Hernández y Paula
Albarracin demoraron a un hombre de 36 años de edad, quien, tras las
correspondientes averiguaciones registro poseer antecedentes policiales y además,
se lo observaba merodeando, causando intranquilidad a los vecinos de la zona.
Por último, encontrándose por
calles Crespo y Cosquín, siendo las 15:40 horas, visualizaron e identificaron a
un hombre de 34 años de edad, observando detenidamente los domicilios del
lugar, quien, además, registraría poseer antecedentes policiales, por lo que
fue demorado.
Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.