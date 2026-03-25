miércoles, 25 de marzo de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

En la madrugada del lunes 23-03-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en diferentes procedimientos, demoraron a cuatro hombres y varios de ellos con antecedentes policiales.

El primero de los procedimientos fue realizado en inmediaciones de las calles Crespo y Chubut, donde los citados efectivos divisaron a una persona que observaba el interior de los vehículos estacionados en la zona, siendo identificado como un hombre mayor de edad, quien no supo justificar su accionar.

De igual forma, recorriendo la Avenida Teniente Ibáñez y calle Gobernador Velazco, pasadas las 14:30 horas, observaron e identificaron a un joven de 25 años de edad, quien se encontraba merodeando, probando los picaportes de las viviendas de la zona, además, tras las primeras averiguaciones resulto poseer antecedentes policiales, por lo que, posteriormente fue demorado.

También, cerca de 15:30 horas, cuando los citados efectivos se hallaban por calles José Hernández y Paula Albarracin demoraron a un hombre de 36 años de edad, quien, tras las correspondientes averiguaciones registro poseer antecedentes policiales y además, se lo observaba merodeando, causando intranquilidad a los vecinos de la zona.

Por último, encontrándose por calles Crespo y Cosquín, siendo las 15:40 horas, visualizaron e identificaron a un hombre de 34 años de edad, observando detenidamente los domicilios del lugar, quien, además, registraría poseer antecedentes policiales, por lo que fue demorado.

Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.