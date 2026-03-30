lunes, 30 de marzo de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

En la madrugada de hoy 30-03-26, efectivos policiales dependientes del Departamento de distritos policiales y unidades operativas, llevaron adelante diversos procedimientos en distintos puntos de la ciudad, procediendo a la demora de varias personas en diferentes circunstancias.

El primero de los procedimientos se registró alrededor de las 00:30 horas, cuando personal policial motorista, en recorrida en prevención, procedieron a la demora de un hombre de 31 años de edad, quien se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados en la vía pública, sin poder justificar su presencia ni acreditar su identidad en ese momento, además conforme a las primeras averiguaciones, el mismo registraba antecedentes policiales.

Posteriormente, cerca de las 02:00 horas, personal del GRIM II demoró a un sujeto de 28 años en inmediaciones de calles Cuba y Milán, quien se hallaba merodeando, sin documentación personal y sin justificar su permanencia en el lugar, esta persona tras las primeras averiguaciones resultó que registraría antecedentes policiales.

En otro procedimiento, alrededor de las 02:30 horas, efectivos del GRIM V demoraron a un hombre de 36 años en la intersección de calles Rafaela y 2 de Abril, quien se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública. Al momento del palpado preventivo, se le halló entre sus pertenencias un arma blanca (cuchillo), procediéndose al secuestro.

Finalmente, cerca de las 04:00 horas, personal de la patrulla motorizada procedió a la demora de un joven de 24 años en inmediaciones de calles Las Caléndulas y San Jorge de esta ciudad, quien se encontraba merodeando domicilios de la zona sin documentación personal, y tras las averiguaciones correspondientes, se determinó que registraría antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

Las personas demoradas junto a lo secuestrado, fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los trámites de cada caso.