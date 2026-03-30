Varios demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos se registró alrededor de
las 00:30 horas, cuando personal policial motorista, en recorrida en
prevención, procedieron a la demora de un hombre de 31 años de edad, quien se
encontraba observando domicilios y vehículos estacionados en la vía pública,
sin poder justificar su presencia ni acreditar su identidad en ese momento,
además conforme a las primeras averiguaciones, el mismo registraba antecedentes
policiales.
Posteriormente, cerca de las 02:00 horas, personal del GRIM
II demoró a un sujeto de 28 años en inmediaciones de calles Cuba y Milán, quien
se hallaba merodeando, sin documentación personal y sin justificar su
permanencia en el lugar, esta persona tras las primeras averiguaciones resultó
que registraría antecedentes policiales.
En otro procedimiento, alrededor de las 02:30 horas,
efectivos del GRIM V demoraron a un hombre de 36 años en la intersección de
calles Rafaela y 2 de Abril, quien se encontraba ocasionando disturbios en la
vía pública. Al momento del palpado preventivo, se le halló entre sus
pertenencias un arma blanca (cuchillo), procediéndose al secuestro.
Finalmente, cerca de las 04:00 horas, personal de la
patrulla motorizada procedió a la demora de un joven de 24 años en
inmediaciones de calles Las Caléndulas y San Jorge de esta ciudad, quien se
encontraba merodeando domicilios de la zona sin documentación personal, y tras
las averiguaciones correspondientes, se determinó que registraría antecedentes
policiales por delitos contra la propiedad.
Las personas demoradas junto a lo secuestrado, fueron
trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los
trámites de cada caso.