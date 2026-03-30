Varios demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos se registró alrededor de
las 02:00 horas de ayer 29-03-26, cuando personal policial del comando de
patrullas, tras una alerta del sistema SIS 911, localizó y demoró a un hombre
de 34 años en inmediaciones de calles Yapeyú y Yofre, quien presuntamente se
encontraba dentro de un predio observando el interior de un domicilio y
promoviendo disturbios, no pudiendo justificar su presencia en el lugar.
Asimismo, cerca de las 16:00 horas, ante requerimiento del
SIS 911, y con los datos aportados y características brindadas, personal de la
patrulla metropolitana demoró a dos hombres de 25 y 32 años en avenida
Cazadores Correntinos y calle Juan José Paso, quienes aparentemente minutos
antes habrían intentado sustraer una motocicleta estacionada en la vía pública.
Más tarde, alrededor de las 16:00 horas, efectivos del
comando de patrulla, demoraron a un hombre de 48 años en avenida Chacabuco y
pasaje Candioti, quien trasladaba una estructura metálica (valla) sin poder
acreditar fehacientemente su procedencia, quien además tras las primeras
averiguaciones, se verificó que contaría con antecedentes policiales.
Por otra parte, en la madrugada de hoy 30-03-26, cerca de la
01:30 horas, personal del Comando Patrulla demoró a un joven de 28 años en
inmediaciones de avenida Teniente Ibáñez y calle Vargas Gómez, quien se
encontraba merodeando domicilios sin documentación, constatándose mediante el
sistema policial que poseería antecedentes policiales.
En tanto, alrededor de la 02:00 horas, en inmediaciones de
avenida Teniente Ibáñez y avenida Cuarto Centenario, se procedió a la demora de
un hombre de 44 años, quien, conforme a las primeras averiguaciones, registraba
antecedentes policiales por delitos contra la propiedad y un pedido activo de
búsqueda y localización requerido por autoridad judicial.
Las personas demoradas y lo secuestrado fueron trasladados a
las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los trámites de cada
caso.