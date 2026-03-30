lunes, 30 de marzo de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

Durante la jornada de ayer 29-03-26 y la madrugada de hoy 30-03-26, efectivos policiales del Departamento Distritos Policiales y Unidades Operativas, llevaron adelante diversos procedimientos, logrando la demora de varias personas en diferentes circunstancias.

El primero de los procedimientos se registró alrededor de las 02:00 horas de ayer 29-03-26, cuando personal policial del comando de patrullas, tras una alerta del sistema SIS 911, localizó y demoró a un hombre de 34 años en inmediaciones de calles Yapeyú y Yofre, quien presuntamente se encontraba dentro de un predio observando el interior de un domicilio y promoviendo disturbios, no pudiendo justificar su presencia en el lugar.

Asimismo, cerca de las 16:00 horas, ante requerimiento del SIS 911, y con los datos aportados y características brindadas, personal de la patrulla metropolitana demoró a dos hombres de 25 y 32 años en avenida Cazadores Correntinos y calle Juan José Paso, quienes aparentemente minutos antes habrían intentado sustraer una motocicleta estacionada en la vía pública.

Más tarde, alrededor de las 16:00 horas, efectivos del comando de patrulla, demoraron a un hombre de 48 años en avenida Chacabuco y pasaje Candioti, quien trasladaba una estructura metálica (valla) sin poder acreditar fehacientemente su procedencia, quien además tras las primeras averiguaciones, se verificó que contaría con antecedentes policiales.

Por otra parte, en la madrugada de hoy 30-03-26, cerca de la 01:30 horas, personal del Comando Patrulla demoró a un joven de 28 años en inmediaciones de avenida Teniente Ibáñez y calle Vargas Gómez, quien se encontraba merodeando domicilios sin documentación, constatándose mediante el sistema policial que poseería antecedentes policiales.

En tanto, alrededor de la 02:00 horas, en inmediaciones de avenida Teniente Ibáñez y avenida Cuarto Centenario, se procedió a la demora de un hombre de 44 años, quien, conforme a las primeras averiguaciones, registraba antecedentes policiales por delitos contra la propiedad y un pedido activo de búsqueda y localización requerido por autoridad judicial.

Las personas demoradas y lo secuestrado fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los trámites de cada caso.