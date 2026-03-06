Varios demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo
realizaron los mencionados policías, cerca de las 00:30 horas, cuando
encontrándose en inmediaciones de Avenida Aviados Correa Fernández de esta
ciudad, demoraron a un hombre de 36 años de edad que se encontraba merodeando,
quien al ser abordado no pudo justificar su accionar ni presencia en el lugar.
Posteriormente, alrededor de las 01:30
horas, en cercanías de Avenida Sarmiento y calle Rafaela, divisan a un sujeto
que se encontraban merodeando llevando consigo un caño de PVC, por lo que
procedieron a su demora y posterior identificación tratándose de un hombre mayor
de edad, quien no supo justificar la procedencia de dicho elemento.
Los demorados fueron trasladados a la
Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los tramites de cada caso.