viernes, 6 de marzo de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

En la madrugada de ayer 05-03-26, efectivos policiales del Destacamento San Marcos, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, en diferentes procedimientos demoraron a dos personas y secuestraron un caño de PVC de dudosa procedencia.

El primero de los procedimientos lo realizaron los mencionados policías, cerca de las 00:30 horas, cuando encontrándose en inmediaciones de Avenida Aviados Correa Fernández de esta ciudad, demoraron a un hombre de 36 años de edad que se encontraba merodeando, quien al ser abordado no pudo justificar su accionar ni presencia en el lugar.

Posteriormente, alrededor de las 01:30 horas, en cercanías de Avenida Sarmiento y calle Rafaela, divisan a un sujeto que se encontraban merodeando llevando consigo un caño de PVC, por lo que procedieron a su demora y posterior identificación tratándose de un hombre mayor de edad, quien no supo justificar la procedencia de dicho elemento.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los tramites de cada caso.