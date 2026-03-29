Varios demorados por merodeo

Durante la noche de ayer y madrugada de ayer 28-03-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, llevaron adelante recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas en distintos sectores de nuestra ciudad, logrado en la oportunidad y en distintas circunstancias la demora de tres personas, quienes se encontraban merodeando, observando detenidamente los domicilio y vehículos estacionados en la vía pública.
El primer procedimiento, lo
concretaron alrededor de las 23:30 horas por Avenidas Maipú y Teniente Ibañez,
lugar donde identificaron y demoraron a un mayor de 28 años de edad.
De igual forma, siendo
aproximadamente las 02:00 horas en inmediaciones de calles Valparaíso y Atacama
demoraron a dos mayores de 25 años (alias cerebro) y a otro de 40 años de edad.
Los demorados, fueron trasladados
hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las
diligencias del caso.