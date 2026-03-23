Vecinos se manifestaron y escracharon a un hombre acusado de violar a su hijastra

Vecinos del barrio Cichero se movilizaron ayer por la tarde frente a la casa donde se ocultaba un sujeto acusado de abusar sexualmente de una menor de 13 años, de quien era padrastro desde hace diez años. El hecho fue descubierto por la madre de la niña, quien lo descubrió el sábado a la madrugada en pleno ataque. Tras ser llevada al hospital Pediátrico, la menor relató a su madre y los médicos que no era la primera vez que el sujeto lo había hecho.
Recién por la noche y luego del revuelo que hubo en el barrio, con quema de goma incluida, el fiscal en turno ordenó la detención del acusado, tras que la madre dijera públicamente que ni la Policía, ni la Justicia le quisieron tomar la denuncia.
Cerca de las 18, Yanina, madre de la menor, convocó a todos sus vecinos a que la acompañaran a protestar frente a la casa del acusado, su ahora expareja, quien huyó el sábado a la madrugada de la vivienda en la que convivían hace una década, luego de que ella encontrara al sujeto violando a su hija en una de las habitaciones de la propiedad.
Según los datos a los que tuvo acceso diario época, el ataque tuvo lugar de madrugada cuando el acusado de apellido M., llegó en estado de ebriedad a la casa y se dirigió hacia la pieza donde se encontraba su hijastra de 13 años y comenzó a abusar sexualmente de ella. La madre de la niña escuchó los ruidos y murmullos y al ir a la habitación de la menor, sorprendió a M. en pleno acto y tuvieron una fuerte pelea, luego de la cual el sujeto huyó rápidamente del lugar.
Tras el abuso, Yanina llevó a su hija rápidamente hasta el Hospital Pediátrico "Juan Pablo II", donde confirmaron el abuso sexual, con acceso carnal de la menor. Pero el hecho es aún más grave, ya que en medio de los estudios médicos y mientras la seguían revisando, la menor le contó a los médicos que su padrastro ya había abusado sexualmente de ella en otras oportunidades. Según la menor, la llevó varias veces a la planta potabilizadora de agua, cercana al parque Mitre y a la Comisaría Cuarta, donde la sometió.
Ayer por la tarde, lo que empezó como una tibia protesta encabezada por Yanina, algunas amigas y vecinos, de golpe fue levantando temperatura y congregando a muchísimas personas más. La bronca de la madre era que desde el sábado, que había notificado a la comisaría del barrio sobre la situación, nadie demoró al sospechoso, no le tomaron la denuncia a ella y en la fiscalía en turno le habrían dicho "que vuelva el miércoles", contaron cercanos a la desesperada madre.
No fue sino hasta que los vecinos comenzaron a quemar neumáticos que se presentaron al lugar algunas patrullas de la comisaría del barrio y llegó la orden directa del fiscal Gustavo Roubineau en turno en estos días, para que la Policía proceda a la detención de M., quien se ocultó en la casa de sus padres desde el mismo sábado a la mañana y donde quedó acorralado por la movida vecinal sin poder darse a la fuga.
Según indicaron allegados a la familia, la menor estuvo internada hasta el sábado a la noche en el Hospital Pediátrico, donde habrían constatado las lesiones que presentaba por el abuso, además recibir contención psicológica y medicación.
Fuente: www.diarioepoca.com