viernes, 20 de marzo de 2026

Virasoro: Demoran al conductor de una camioneta y secuestran 800 kilos de carne

En la jornada de ayer en horas del mediodía, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Virasoro, realizaron un procedimiento sobre la Ruta Provincial N° 37, donde fue demorado un hombre a bordo de una camioneta en la que transportaba carne sin la documentación correspondiente.

El procedimiento se realizó ayer alrededor de las 12:30, en el marco de tareas preventivas contra el abigeato y la faena clandestina, dispuestas por la Jefatura de Policía de Corrientes, sobre la Ruta Provincial 37, cuando realizando sus labores de prevención.

Al inspeccionar el rodado, los policías constataron que se transportaban distintos cortes de un animal (toro) recientemente faenado, sin contar el conductor con documentación que acreditara su procedencia, motivo por el cual se procedió a su demora y al secuestro del vehículo y de la carne.

Por disposición del fiscal interviniente, se iniciaron actuaciones judiciales de oficio por presunta infracción al Artículo 206 del Código Penal Argentino, continuándose con las diligencias que corresponden al caso.