Virasoro: Demoran al conductor de una camioneta y secuestran 800 kilos de carne

El procedimiento se
realizó ayer alrededor de las 12:30, en el marco de tareas preventivas contra
el abigeato y la faena clandestina, dispuestas por la Jefatura de Policía de
Corrientes, sobre la Ruta Provincial 37, cuando realizando sus labores de
prevención.
Al inspeccionar el
rodado, los policías constataron que se transportaban distintos cortes de un
animal (toro) recientemente faenado, sin contar el conductor con documentación
que acreditara su procedencia, motivo por el cual se procedió a su demora y al
secuestro del vehículo y de la carne.
Por disposición del
fiscal interviniente, se iniciaron actuaciones judiciales de oficio por
presunta infracción al Artículo 206 del Código Penal Argentino, continuándose
con las diligencias que corresponden al caso.