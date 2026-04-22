Abandonan una camioneta brasileña cargada con 19.500 atados de cigarrillos ilegales

Luego, los funcionarios
constataron que el vehículo estaba registrado en la República de Brasil y que
la mercadería tiene un avalúo de 36.663.900 pesos argentinos.
Sobre la Ruta Nacional N° 12, los
efectivos de la Sección “Montecarlo” del Escuadrón 10 “Eldorado” desplegaron un
dispositivo de control vehicular ayer en horas de la tarde, en el lugar los
funcionarios realizaron las señalizaciones de tránsito al conductor de una
camioneta Toyota Hilux, para que se detuviera sobre la banquina, pero el mismo
hizo caso omiso y emprendió una huida.
Inmediatamente, los uniformados
iniciaron un seguimiento controlado y a la altura del kilómetro 1.532 de la
Ruta se localizó el rodado abandonado, sin ocupantes y cargado con 39 caja de
cigarrillos extranjeros.
De consultas con la base de datos
del Centro de Análisis de Frontera (CIDECOFRON), los gendarmes descubrieron que
el vehículo estaba registrado en la República de Brasil, mientras que el
dominio colocado era apócrifo.
Anoticiado de los hechos, el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado dispusieron el secuestro de 19.500 atados de cigarrillos de origen extranjero, valuados en 36.663.900 pesos argentinos, y del rodado. Asimismo, se labraron las actuaciones en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.