Accidentes en el interior provincial con personas lesionadas

Ayer 21-04-26, efectivos policiales de la Comisaría de
distrito Segunda de Esquina, tomaron conocimiento cerca de las 11.00 horas, que
por Ruta Nacional N°12 y calle Reconquista, se habría producido un siniestro
vial entre una motocicleta 150c.c., conducida por una mujer de 22 años y una motocicleta -marca Honda
Wave- guiada por un menor de 16 años, a consecuencia del mismo, la mujer fue
trasladada al Hospital local, donde tras ser examinada se determinó que presentaba
lesiones de carácter graves.
SAN ROQUE
Ayer 21-04-26, cerca de las 17.00horas, por Ruta Nacional N°12 km 900 acceso a la localidad de San Roque, por causas que se tratan de
determinar se habría producido un siniestro vial entre un automóvil –marca
Toyota Ethios- conducido por un hombre –mayor de edad- de apellido Roa y un
peatón de apellido Pianalto -mayor de edad-. A consecuencia del mismo, el
peatón fue trasladado al Hospital local y luego derivado al Hospital Escuela de
nuestra ciudad, donde se determinó que presentaba lesiones de carácter graves.
Intervino por razones de jurisdicción, personal de la
Comisaría de distrito San Roque.
LAVALLE
Ayer
21-04-26, cerca de las 20.00 horas, en inmediaciones de Ruta Provincial N°27 y
calle Güemes de la localidad de Lavalle, por causas que se tratan de determinar
se habría producido un siniestro vial entre un automóvil -marca Fiat Palio-
conducido por un hombre de apellido Rojas y una motocicleta –marca Honda Wave-
guiada por un joven de apellido Cáceres. A consecuencia del mismo, el
motociclista fue trasladado al Hospital local, donde tras ser examinado se
determinó que presentaba lesiones de carácter graves.
Intervino por razones de jurisdicción, personal de la
Comisaría de distrito Lavalle.
ITUZAINGO
En horas de
la madrugada de hoy 22-04-26, cerca de las 03.00 horas, en calle Corrientes
entre Brasil y Sudamérica de la ciudad de Ituzaingó, se habría registrado un
siniestro vial que tuvo como protagonista a una motocicleta –marca Yamaha IBR-,
conducido por un hombre de apellido Berón de 28 años de edad, acompañado de una
mujer mayor de edad, quien tras perder el control del rodado habría caído
pesadamente. A consecuencia del mismo, el conductor resultó con lesiones de
carácter graves, en tanto, la mujer resultó con lesiones de menor
consideración.
Intervino por razones de jurisdicción, personal de la Comisaría de distrito primera de Ituzaingó.