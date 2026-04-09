Acto de ascenso al personal superior y subalterno de la Policía de Corrientes pertenecientes a la Unidad Regional N° 3

El acto institucional comprendió
al personal que presta servicios en las diversas dependencias bajo la órbita de
la U.R. Nº 3. En cada ocasión, los oficiales y suboficiales ascendidos
recibieron sus respectivos certificados, símbolos de reconocimiento al
compromiso, la dedicación y el mérito demostrado en el cumplimiento de su
deber.
La ceremonia fue presidida por el
señor Subjefe de Policía, Comisario General Walter Dario Aceval; Acompañaron
autoridades de la localidad de Curuzú Cuatiá, y de localidades vecinas, el
Director General de Personal y Formación Policial Comisario General Lic. Diego
Luis Sotelo Fernández, el Director General de Coordinación e Interior Comisario
General Héctor Daniel Gauna, además, los jefes de las distintas dependencias,
junto a familiares de los efectivos recientemente ascendidos, quienes
compartieron con orgullo este trascendental momento en sus carreras.
Cabe destacar que los ascensos
fueron dispuestos por el señor Gobernador de la Provincia, Dn. Juan Pablo
Valdés, mediante los respectivos decretos, promoviendo al grado inmediato
superior al personal que ha demostrado vocación de servicio, entrega y profesionalismo
en sus funciones.