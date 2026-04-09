jueves, 9 de abril de 2026

Acto de ascenso al personal superior y subalterno de la Policía de Corrientes pertenecientes a la Unidad Regional N° 3

CURUZÚ CUATIÁ 
En la mañana de hoy 09-04-26, se llevó a cabo una significativa ceremonia de ascenso para el personal superior y subalterno de la Policía de Corrientes dependiente de la Unidad Regional III de Curuzú Cuatiá, en el marco de una solemne misa, colmados de emoción y orgullo.

El acto institucional comprendió al personal que presta servicios en las diversas dependencias bajo la órbita de la U.R. Nº 3. En cada ocasión, los oficiales y suboficiales ascendidos recibieron sus respectivos certificados, símbolos de reconocimiento al compromiso, la dedicación y el mérito demostrado en el cumplimiento de su deber.

La ceremonia fue presidida por el señor Subjefe de Policía, Comisario General Walter Dario Aceval; Acompañaron autoridades de la localidad de Curuzú Cuatiá, y de localidades vecinas, el Director General de Personal y Formación Policial Comisario General Lic. Diego Luis Sotelo Fernández, el Director General de Coordinación e Interior Comisario General Héctor Daniel Gauna, además, los jefes de las distintas dependencias, junto a familiares de los efectivos recientemente ascendidos, quienes compartieron con orgullo este trascendental momento en sus carreras.

Cabe destacar que los ascensos fueron dispuestos por el señor Gobernador de la Provincia, Dn. Juan Pablo Valdés, mediante los respectivos decretos, promoviendo al grado inmediato superior al personal que ha demostrado vocación de servicio, entrega y profesionalismo en sus funciones.