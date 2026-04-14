Allanamiento en el B° Santa Lucía: Secuestran dosis de cocaína, dinero, celulares y una mujer fue detenida

En la mañana de hoy martes efectivos policiales de la Comisaría Décimo Octava Urbana, diligenciaron un allanamiento en el Barrio Santa Lucia, en una viviendaubicada por calles Yugoslavia y Verona, donde los citados en efectivos, bajo las formalidades legales, procedieron al secuestro de dinero en efectivo – pesos argentinos y moneda extranjera-, cinco celulares de distintas marcas, entre otras cosas, también hallaron varios trozos junto a 47 dosis de cocaína, todo lo incautado tendría presumiblemente, un aforo total de 9 millones de pesos, además, detuvieron a una mujer de 30 años de edad, quién estaría vinculada al hecho que se investiga. Cabe mencionar, que en el lugar estuvo presente el Sr. Jefe de Policía, Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamon, quien superviso el procedimiento.
La mujer detenida junto a los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia donde se prosiguieron con los trámites de rigor.