viernes, 24 de abril de 2026

Allanamientos en el B° Loma Linda: Detienen a un sujeto y demoran a dos personas por una causa judicial

En la jornada de ayer 23-04-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante operativos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, dando cumplimiento a órdenes judiciales de allanamiento, en ese marco procedieron a la aprehensión de un joven, presuntamente vinculado en un supuesto homicidio y demoraron a dos personas.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los policías a diligenciar los oficios judiciales, en el marco de un legajo de investigación que se habría iniciado el pasado mes de noviembre del 2025, en inmediaciones de calles Valdespeña y Francia, cuando un joven de 23 años habría perdido de la vida. Como resultado de las diligencias, y tras un paciente trabajo de investigación se concretó la detención de un joven de 18 años, presuntamente vinculado al hecho, además demoraron a otras dos personas quienes habrían intentado entorpecer el accionar policial durante el procedimiento.

Las personas fueron puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.