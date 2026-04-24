Allanamientos en el B° Loma Linda: Detienen a un sujeto y demoran a dos personas por una causa judicial

Los distintos trabajos de
investigación desplegados, llevó a los policías a diligenciar los oficios
judiciales, en el marco de un legajo de investigación que se habría iniciado el
pasado mes de noviembre del 2025, en inmediaciones de calles Valdespeña y Francia,
cuando un joven de 23 años habría perdido de la vida. Como resultado de las
diligencias, y tras un paciente trabajo de investigación se concretó la
detención de un joven de 18 años, presuntamente vinculado al hecho, además
demoraron a otras dos personas quienes habrían intentado entorpecer el accionar
policial durante el procedimiento.
Las personas fueron puestas a
disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la
citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que
corresponden.