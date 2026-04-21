martes, 21 de abril de 2026

Asamblea General Ordinaria en la Asociación 9 de Julio (ASTRO) con importantes anuncios

En la mañana de hoy martes 21-04-26, en la sede de la Asociación 9 de Julio de Suboficiales y Tropas de la Policía de Corrientes (ASTRO) de calle Chubut 1431 de esta Ciudad, se realizó la asamblea general ordinaria. Allí estuvieron presentes afiliados de Capital e Interior.

En la oportunidad se aprobó el balance 2025 y quedó conformada la Comisión Directiva y Comisión revisora de cuentas.

Presidentes: Mancedo Ángel Rafael

Secretario General: Martínez Dario Emanuel

Tesorero: Escobar María Emilia

Vocal Titular 1: Morales Rafael

Vocal Titular 2: Villanueva Enrique Daniel

Vocal Suplente: Martínez Víctor Leonardo

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Revisor de Cuentas Titular:  Molina Marcos Salvador

Revisor de Cuentas Suplente: Vera Pedro Leopoldo

El presidente de ASTRO, Ángel Mancedo informó que seguirán trabajando para brindarles más beneficios a todos sus afiliados.

Por otra parte agradeció por el acompañamiento a todos los que participaron de la asamblea.