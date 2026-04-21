Asamblea General Ordinaria en la Asociación 9 de Julio (ASTRO) con importantes anuncios

En la mañana de hoy martes 21-04-26, en la sede de la Asociación 9 de Julio de Suboficiales y Tropas de la Policía de Corrientes (ASTRO) de calle Chubut 1431 de esta Ciudad, se realizó la asamblea general ordinaria. Allí estuvieron presentes afiliados de Capital e Interior.
En la oportunidad se aprobó el
balance 2025 y quedó conformada la Comisión Directiva y Comisión revisora de
cuentas.
Presidentes: Mancedo Ángel Rafael
Secretario General: Martínez
Dario Emanuel
Tesorero: Escobar María Emilia
Vocal Titular 1: Morales Rafael
Vocal Titular 2: Villanueva
Enrique Daniel
Vocal Suplente: Martínez Víctor
Leonardo
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
Revisor de Cuentas Titular: Molina Marcos Salvador
Revisor de Cuentas Suplente: Vera
Pedro Leopoldo
El presidente de ASTRO, Ángel
Mancedo informó que seguirán trabajando para brindarles más beneficios a todos
sus afiliados.
Por otra parte agradeció por el
acompañamiento a todos los que participaron de la asamblea.