Bella Vista: Un motociclista murió tras chocar contra una camioneta

En horas de la tarde de ayer 27-04-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito primera Bella Vista, tomaron conocimiento que en inmediaciones de Ruta provincial N°27 y calle Misiones por causas que se tratan de establecer se habría producido un siniestro vial con consecuencia fatal.
Conforme a las primeras
averiguaciones, el siniestro se habría registrado alrededor de las 14.00 horas,
y tuvo como protagonista a una camioneta –marca Toyota Hilux- conducido por un
hombre de apellido Leguizamon -45 años de edad- y una motocicleta -marca Honda
Twister-, guiada por un hombre de apellido Serial -mayor de edad-. A
consecuencia del mismo, lamentablemente se habría producido el fallecimiento
del conductor del rodado menor.
En el lugar se realizaron las
diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto,
en la citada dependencia policial donde se prosigue con los trámites del caso.