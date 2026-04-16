Capacitación a jefes de dependencias policiales

Dicha capacitación, fue destinada
al personal de la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito y de
Grupos Especiales. Contó con una concurrencia de 61 inscriptos, entre ellos,
directores, jefes de departamentos, comisarias y divisiones y director general
de grupos especiales y personal que le depende. La misma tuvo como finalidad
fortalecer los conocimientos operativos del personal para la prevención,
intervención, contención y control de este tipo de situaciones en ámbitos
escolares.
Estuvieron presentes como disertantes, el director de Planeamiento y Operaciones Comisario Mayor Lic. Ricardo Alfedo Delgado, el director de Control y Gestión Comisario Mayor José Eduardo Gómez y la directora de Seguridad Metropolitana Comisario Mayor Lic. Viviana Itati Segovia.