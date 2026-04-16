jueves, 16 de abril de 2026

Capacitación a jefes de dependencias policiales

En la jornada de ayer 15-04-26, en el círculo de Oficiales de la Policía de Corrientes, se llevo a cabo una capacitación relacionada a la Planificación operativa y preventiva de agresiones con arma de fuego en ámbitos escolares.

Dicha capacitación, fue destinada al personal de la Dirección General de Seguridad y Prevención del Delito y de Grupos Especiales. Contó con una concurrencia de 61 inscriptos, entre ellos, directores, jefes de departamentos, comisarias y divisiones y director general de grupos especiales y personal que le depende. La misma tuvo como finalidad fortalecer los conocimientos operativos del personal para la prevención, intervención, contención y control de este tipo de situaciones en ámbitos escolares.

Estuvieron presentes como disertantes, el director de Planeamiento y Operaciones Comisario Mayor Lic. Ricardo Alfedo Delgado, el director de Control y Gestión Comisario Mayor José Eduardo Gómez y la directora de Seguridad Metropolitana Comisario Mayor Lic. Viviana Itati Segovia.