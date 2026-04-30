jueves, 30 de abril de 2026

Colonia Liebig: Un muerto tras triple choque en Ruta Nacional 14

En la tarde de ayer 29-04-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Segunda de Colonia Liebig, tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Nacional Nº 14 a la altura del kilómetro 776 aproximadamente, donde por causas y circunstancias que se investigan, dos camiones y un automóvil habrían colisionado, dejando como resultado el deceso de un hombre mayor de edad.

Según la información preliminar obtenida, el siniestro se registró pasadas las 15:00 horas, teniendo como protagonistas a dos camiones, uno de -marca Ford-, guiado por un ciudadano de apellido Chilavert -  y otro de – marca Volvo- conducido por un hombre y un automóvil – marca Chevrolet- guiado por una mujer, todos mayores de edad, al respecto, fueron auxiliados y trasladados al hospital de la localidad de Virasoro, donde posteriormente informaron el deceso del conductor del Camión de marca Ford y las diversas lesiones de consideración de los demás participantes, desconociéndose hasta el momento más detalles y por menores que rodearon a este hecho.

En el lugar se continúan con las labores y diligencias correspondientes, en tanto, en la citada dependencia se realizan las demás diligencias.     