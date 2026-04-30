Colonia Liebig: Un muerto tras triple choque en Ruta Nacional 14

Según la información preliminar
obtenida, el siniestro se registró pasadas las 15:00 horas, teniendo como
protagonistas a dos camiones, uno de -marca Ford-, guiado por un ciudadano de
apellido Chilavert - y otro de – marca
Volvo- conducido por un hombre y un automóvil – marca Chevrolet- guiado por una
mujer, todos mayores de edad, al respecto, fueron auxiliados y trasladados al
hospital de la localidad de Virasoro, donde posteriormente informaron el deceso
del conductor del Camión de marca Ford y las diversas lesiones de consideración
de los demás participantes, desconociéndose hasta el momento más detalles y por
menores que rodearon a este hecho.
En el lugar se continúan con las
labores y diligencias correspondientes, en tanto, en la citada dependencia se
realizan las demás diligencias.