jueves, 30 de abril de 2026

Cruz de los Milagros: La Policía implementará un importante dispositivo de seguridad para las fiestas patronales

Desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección General de Coordinación e Interior; la Unidad Regional II° Goya y de la Comisaría de Distrito Cruz de los Milagros, de la Dirección General de Grupos Especiales; Dirección General De Seguridad Vial; y la Dirección General De Seguridad Rural Y Ecológica; se ha dispuesto un importante operativo de seguridad, en el marco de una nueva edición de la Fiesta Patronal en honor a la Santísima Cruz De Los Milagros, a desarrollarse el día Domingo 03 de Mayo, en la Plaza central de la citada localidad, ubicada por calle Gral. San Martin, entre calle Gral. J.D. Perón y Dr. J.R. Vidal; previéndose una masiva concurrencia de público.

Este Plan de Seguridad, se implementará antes, durante y después de la culminación de todas las actividades previstas, basándose en la distribución estratégica del recurso humano y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos; como así también la seguridad vial y actuar ante cualquier circunstancia que, amerite la intervención policial, para que se desarrolle con total normalidad, esto incluye, la coordinación de actividades con los organizadores, autoridades municipales, bomberos, hospital, entre otras.

En este sentido y teniendo en cuenta, la gran afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que en los diferentes controles policiales y los distintos accesos de dicha localidad, se advierta a los conductores sobre el mismo que se desarrollará, para que tomen las precauciones del caso.

Al respecto, se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.

Por tal motivo, se solicita colaboración de las personas que transiten por la zona, y fundamentalmente a quienes participen del evento, que tomen las precauciones del caso, teniendo en cuenta las indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad, a fin de mantener el orden y la seguridad pública.