Cruz de los Milagros: La Policía implementará un importante dispositivo de seguridad para las fiestas patronales

Este Plan de Seguridad, se
implementará antes, durante y después de la culminación de todas las
actividades previstas, basándose en la distribución estratégica del recurso
humano y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión
de delitos; como así también la seguridad vial y actuar ante cualquier
circunstancia que, amerite la intervención policial, para que se desarrolle con
total normalidad, esto incluye, la coordinación de actividades con los
organizadores, autoridades municipales, bomberos, hospital, entre otras.
En este sentido y teniendo en
cuenta, la gran afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que
en los diferentes controles policiales y los distintos accesos de dicha
localidad, se advierta a los conductores sobre el mismo que se desarrollará,
para que tomen las precauciones del caso.
Al respecto, se establecerá un
corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el
operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier
eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.
Por tal motivo, se solicita colaboración de las personas que transiten por la zona, y fundamentalmente a quienes participen del evento, que tomen las precauciones del caso, teniendo en cuenta las indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad, a fin de mantener el orden y la seguridad pública.