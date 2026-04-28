martes, 28 de abril de 2026

Curuzú Cuatía: Tras allanamiento la Policía secuestró un arma de fuego, dinero en efectivo y teléfonos celulares

En horas de la tarde de ayer 27-04-26, efectivos policiales dependientes de la División de Investigación Criminal de Curuzú Cuatia, tras llevar adelante tareas investigativas relacionadas a un legajo judicial, diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Las Flores.

En la oportunidad, los mencionados efectivos lograron hallar y secuestrar dinero en efectivo, un arma de fuego -calibre 22- y tres teléfonos celulares, relacionados presuntamente a la causa que se investiga.

Al respecto, los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias correspondientes del caso.