Curuzú Cuatía: Tras allanamiento la Policía secuestró un arma de fuego, dinero en efectivo y teléfonos celulares

En horas de la tarde de ayer 27-04-26, efectivos policiales dependientes de la División de Investigación Criminal de Curuzú Cuatia, tras llevar adelante tareas investigativas relacionadas a un legajo judicial, diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Las Flores.
En la oportunidad, los
mencionados efectivos lograron hallar y secuestrar dinero en efectivo, un arma
de fuego -calibre 22- y tres teléfonos celulares, relacionados presuntamente a
la causa que se investiga.
Al respecto, los elementos
secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la
citada dependencia a fin de continuar con las diligencias correspondientes del
caso.