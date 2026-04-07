Declararon culpable al conductor que chocó y mató a soldado en Mercedes

Constituido el Tribunal de Juicio de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia de Corrientes con asiento en Mercedes, siendo Presidente Juan manuel Muschietti y como vocales Jorge TRoncoso y Ramón Ríos, en la Sala de Audiencias de la OFIJU Mercedes, este mediodía dieron lectura al veredicto sobre la Responsabilidad Penal contra Matias Ríos. Se trata del conductor de un automóvil incolucrado en una siniestro vial fatal, ocurrido en el 30 de diciembre de 2023 a las 6:30, aproximadamente en la ex Ruta Nacional 14, frente al acceso "Puesto Unión" de la Guarnición Militar Mercedes del Ejército Argentino y en la Avda. República Oriental del Uruguay, en perjuicio de quien en vida fuera Rodrigo Aníbal Arce y de Néstor Iván Lovera, respectivamente.
Por unanimidad el Tribunal de Juicio de la Tercera Circunscripción Judicial de Corrientes resolvió declarar la responsabilidad penal de Matias José Ríos por ser autor material de los delitos de homicidio culposo y lesiones gravísimas culposas, por la conducción imprudente de un vehículo automotor, agravados por darse a la fuga y exceso de velocidad, los que concurren en forma ideal entre sí.
Por otra parte, dieron intervención al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de esta Ciudad, a cargo del Dr. Marcos Martin Mosca Tressens, a efectos de llevar a cabo el juicio de cesura de la pena de Matías José Ríos, en atención a su minoridad al momento del hecho en que se lo encontró penalmente responsable.
La fatalidad
Tal como informó este matutino en su oportunidad, Rodrigo Arce, de 22 años, se desplazaban en una motocicleta Honda Wave y lo acompañaba Iván Lovera de, 23 años, por la avenida Atanasio Aguirre, cuando fueron embestidos por un automóvil el cual era guiado por un menor de 17 años.
Rodrigo quedó tendido sobre la banquina sin vida, mientras que Iván también terminó al costado de la avenida, pero con importantes heridas, por lo que de inmediato fue trasladado en ambulancia al hospital Las Mercedes, al que ingresó con un cuadro complicado de salud. Horas después se supo de deceso.
Fuente: Diario época