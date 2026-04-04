Demoran a cuatro personas y secuestran elementos de dudosa procedencia

El primer procedimiento lo
realizaron sobre Avenida Maipú y Calle Valparaíso de esta ciudad, lugar donde
visualizaron a tres sujetos observando detenidamente los domicilios y vehículos
que se encontraban en el lugar, por ello se procedió a la identificación y
posterior demora de los mismos, tratándose de tres hombres mayores de edad.
Seguidamente, cuando los
mencionados efectivos se encontraban en inmediaciones de Calles 162 y Los
Alpes, divisaron una persona que ocasionaba disturbios en la vía pública
causando intranquilidad a los vecinos y transeúntes del lugar, por lo que fue
demorado un hombre mayor de edad, quien tenia en su poder además varios
cosméticos de los cuales no supo justificar su procedencia, siendo de esta
manera demorado.
Los demorados fueron trasladados
hasta la comisaria jurisdiccional donde se continúan con los tramites de rigor.