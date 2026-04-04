sábado, 4 de abril de 2026

Demoran a cuatro personas y secuestran elementos de dudosa procedencia

Efectivos policiales pertenecientes al Destacamento San Marcos, en horas de la madrugada de hoy 04-04-26, en momentos que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos, demoraron a cuatro personas y secuestraron elementos de dudosa procedencia.

El primer procedimiento lo realizaron sobre Avenida Maipú y Calle Valparaíso de esta ciudad, lugar donde visualizaron a tres sujetos observando detenidamente los domicilios y vehículos que se encontraban en el lugar, por ello se procedió a la identificación y posterior demora de los mismos, tratándose de tres hombres mayores de edad.

Seguidamente, cuando los mencionados efectivos se encontraban en inmediaciones de Calles 162 y Los Alpes, divisaron una persona que ocasionaba disturbios en la vía pública causando intranquilidad a los vecinos y transeúntes del lugar, por lo que fue demorado un hombre mayor de edad, quien tenia en su poder además varios cosméticos de los cuales no supo justificar su procedencia, siendo de esta manera demorado.

Los demorados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional donde se continúan con los tramites de rigor.