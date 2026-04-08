miércoles, 8 de abril de 2026

Demoran a dos hombres por merodeo

En horas de la tarde de ayer 07-04-26, personal policial dependientes del Comando Patrulla, llevaron adelante recorridas de prevención, logrando en distintas circunstancias la demora de dos personas mayores de edad.

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo alrededor de las 15:45 horas, en inmediaciones de calles Mendoza e Hipólito Yrigoyen, lugar donde identificaron y demoraron a un hombre mayor de 47 años de edad, quien se encontraba merodeando y visualizando detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública.

Posteriormente, siendo las 16:15 horas aproximadamente, los mencionados efectivos fueron alertados que por intersección de Avenidas Costanera y 3 de Abril se hallaba un joven merodeando, visualizando los vehículos estacionados en la vía pública y ocasionando intranquilidad a transeúntes, por lo que fue rápidamente identificado y demorado, tratándose de un mayor de 20 años de edad.

En ambos casos, los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales a fin de continuar con las diligencias del caso.