Demoran a dos hombres por merodeo

El primer procedimiento, lo
llevaron a cabo alrededor de las 15:45 horas, en inmediaciones de calles
Mendoza e Hipólito Yrigoyen, lugar donde identificaron y demoraron a un hombre
mayor de 47 años de edad, quien se encontraba merodeando y visualizando detenidamente
los vehículos estacionados en la vía pública.
Posteriormente, siendo las 16:15
horas aproximadamente, los mencionados efectivos fueron alertados que por
intersección de Avenidas Costanera y 3 de Abril se hallaba un joven merodeando,
visualizando los vehículos estacionados en la vía pública y ocasionando
intranquilidad a transeúntes, por lo que fue rápidamente identificado y
demorado, tratándose de un mayor de 20 años de edad.
En ambos casos, los demorados
fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales a fin de continuar con
las diligencias del caso.