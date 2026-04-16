jueves, 16 de abril de 2026

San Cosme: Demoran a dos hombres vinculados a un hecho delictivo

En el marco investigativo relacionado a un hecho delictivo por supuesto robo registrado en esa localidad, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito San Cosme en forma conjunta y coordinada con el GTO diligenciaron dos órdenes de allanamientos en domicilios de esa localidad.

Uno de los procedimientos lo concretaron en un domicilio ubicado en el barrio Inmaculada y otro por Ruta Nacional Nº 12 km 1060 aproximadamente, siendo demorados dos personas mayores de edad, quienes estarían presuntamente relacionados ala causa que se investiga.

Ambos demorado, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria donde se llevan a cabo las diligencias correspondientes.