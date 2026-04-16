San Cosme: Demoran a dos hombres vinculados a un hecho delictivo

En el marco investigativo relacionado a un hecho delictivo por supuesto robo registrado en esa localidad, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito San Cosme en forma conjunta y coordinada con el GTO diligenciaron dos órdenes de allanamientos en domicilios de esa localidad.
Uno de los procedimientos lo
concretaron en un domicilio ubicado en el barrio Inmaculada y otro por Ruta
Nacional Nº 12 km 1060 aproximadamente, siendo demorados dos personas mayores
de edad, quienes estarían presuntamente relacionados ala causa que se investiga.
Ambos demorado, fueron puestos a
disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria donde se
llevan a cabo las diligencias correspondientes.