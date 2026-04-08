Demoran a dos menores con antecedentes policiales

Efectivos policiales de la
patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en
prevención de ilícitos, demoraron a varias personas en diferentes
procedimientos.
El primero fue realizado en la
víspera, cuando los citados efectivos se hallaban por calle La Pampa y Avenida
del IV Centenario, donde divisaron a dos hombres observando el interior de los
domicilios de la zona, quienes, al ser identificados de 37 años de edad, tras
las primeras averiguaciones, registraron poseer antecedentes policiales, por lo
que fueron demorados.
De igual forma, en la tarde de
ayer 07-04-26, circunstancias en que se encontraban por calles Argentina y
Crespo, identificaron a dos menores de edad, quienes se encontraban causando
disturbios en la vía pública, molestando a los transeúntes, siendo resguardados
posteriormente.
Al respecto, las personas fueron trasladadas a las correspondientes comisarias jurisdiccionales donde se continuaron con los tramites de rigor.