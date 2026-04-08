miércoles, 8 de abril de 2026

Demoran a dos menores con antecedentes policiales

Efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando recorridas en prevención de ilícitos, demoraron a varias personas en diferentes procedimientos.

El primero fue realizado en la víspera, cuando los citados efectivos se hallaban por calle La Pampa y Avenida del IV Centenario, donde divisaron a dos hombres observando el interior de los domicilios de la zona, quienes, al ser identificados de 37 años de edad, tras las primeras averiguaciones, registraron poseer antecedentes policiales, por lo que fueron demorados.

De igual forma, en la tarde de ayer 07-04-26, circunstancias en que se encontraban por calles Argentina y Crespo, identificaron a dos menores de edad, quienes se encontraban causando disturbios en la vía pública, molestando a los transeúntes, siendo resguardados posteriormente.

Al respecto, las personas fueron trasladadas a las correspondientes comisarias jurisdiccionales donde se continuaron con los tramites de rigor.