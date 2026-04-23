Demoran a dos personas en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos
tuvo lugar en inmediaciones de calles Dr. José Gómez y Estados Unidos, donde,
tras una alerta del sistema de emergencias 911 sobre un individuo desplazándose
por los techos de viviendas, el personal policial acudió al lugar de manera
inmediata. Allí, interceptaron a un hombre que intentaba huir rápidamente del
lugar, logrando su demora a pocos metros, tratándose de un joven de 35 años de
edad. En su poder, se constató la tenencia de una bicicleta –marca top mega- y
un arma blanca, elementos que fueron secuestrados preventivamente.
Posteriormente, una mujer manifestó que el individuo habría ingresado a su
domicilio, denunciando la sustracción de diversos objetos, entre ellos el
rodado en el que se desplazaba.
Por otra parte, en inmediaciones
de calles Godoy Cruz e Independencia, se procedió a la demora de una mujer de
38 años de edad, quien se encontraba merodeando y tras ser identificada no pudo
acreditar su identidad ni justificar su accionar ni presencia en el lugar.
En ambos casos, las personas
junto a lo secuestrado fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales,
donde se prosigue con los tramites cada caso.