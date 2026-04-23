jueves, 23 de abril de 2026

Demoran a dos personas en diferentes procedimientos

En horas de la madrugada de hoy 23-04-26, efectivos policiales del Comando de patrullas, en el marco de sus labores de prevención de ilícitos, llevaron adelante distintos procedimientos en la ciudad, que derivaron en la demora de dos personas, un hombre y una mujer y el secuestro de cosas sustraídas y un arma blanca.

El primero de los procedimientos tuvo lugar en inmediaciones de calles Dr. José Gómez y Estados Unidos, donde, tras una alerta del sistema de emergencias 911 sobre un individuo desplazándose por los techos de viviendas, el personal policial acudió al lugar de manera inmediata. Allí, interceptaron a un hombre que intentaba huir rápidamente del lugar, logrando su demora a pocos metros, tratándose de un joven de 35 años de edad. En su poder, se constató la tenencia de una bicicleta –marca top mega- y un arma blanca, elementos que fueron secuestrados preventivamente. Posteriormente, una mujer manifestó que el individuo habría ingresado a su domicilio, denunciando la sustracción de diversos objetos, entre ellos el rodado en el que se desplazaba.

Por otra parte, en inmediaciones de calles Godoy Cruz e Independencia, se procedió a la demora de una mujer de 38 años de edad, quien se encontraba merodeando y tras ser identificada no pudo acreditar su identidad ni justificar su accionar ni presencia en el lugar.

En ambos casos, las personas junto a lo secuestrado fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites cada caso.