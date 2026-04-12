Demoran a ocupantes de una motocicleta que circulaban en actitud sospechosa

En horas de la tarde de ayer 11-04-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº 5, momentos en que se encontraban realizando tareas de prevención de ilícitos e identificación de personas lograron la demora de dos jóvenes mayores de edad y el secuestro preventivo de una motocicleta de 110 cc.
El procedimiento, lo concretaron
los mencionados efectivos alrededor de las 14:45 horas en inmediaciones de
Avenida Santa Catalina y calle Tafí del Valle, lugar donde observaron a dos
personas circulando a bordo de una motocicleta -marca Honda Wave- quienes
observaban detenidamente los domicilios de la zona, ocasionando además
intranquilidad a vecinos y transeúntes.
Al respecto los demorados y la
motocicleta secuestrada fueron trasladados hasta la comisaría 15ta por razones
de jurisdicción.