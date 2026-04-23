Demoran a tres jóvenes y secuestran marihuana

Efectivos policiales de la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, en la jornada de ayer 22-04-26, en momentos que realizaban recorridas de prevención en parques de esta ciudad, lograron la demora de tres jóvenes y el secuestro de sustancia vegetal.
Dicho procedimiento lo realizaron
por calle Paraguay al 100, donde los uniformados procedieron a la
identificación de tres jóvenes mayores de edad, quienes tenían entre sus
pertenencias, sustancia de origen vegetal que, tras las correspondientes tes
orientativo, resultó positivo para marihuana.
Ante esta situación, los jóvenes
fueron demorados y la sustancia secuestrada, siendo trasladados a la citada
dependencia policial donde se continúan con los tramites de rigor.