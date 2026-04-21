Demoran a tres personas por merodeo, uno tenía antecedentes policiales

El primer procedimiento tuvo
lugar alrededor de las 14:30 horas, cuando personal del G.R.I.M. II identificó
y demoró a un joven de 27 años en inmediaciones de calles Lavalle y Saavedra,
quien se encontraba merodeando la zona, observando detenidamente los domicilios
y vehículos estacionados.
Posteriormente, cerca de las
20:00 horas, efectivos del G.R.I.M. III, mientras realizaban patrullajes en la
intersección de calles Gobernador Lagraña y J. M. Rolón, donde demoraron a un
hombre de 24 años, que se encontraba observando vehículos estacionados y el
interior de viviendas, sin poder justificar su presencia en el lugar.
Finalmente, siendo
aproximadamente las 23:10 horas, personal del G.R.I.M. II en calles Darragueira
y Larrea, donde demoraron a un hombre de 25 años, observando domicilios y
vehículos estacionados, y, tras las averiguaciones correspondientes,
registraría antecedentes policiales contra la propiedad.
En todos los casos, las personas
demoradas fueron trasladadas a las dependencias policiales correspondientes a
fin de continuar con las diligencias de rigor.