martes, 21 de abril de 2026

Demoran a tres personas por merodeo, uno tenía antecedentes policiales

En la jornada de ayer 20-04-26, efectivos policiales pertenecientes al Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M.-, en el marco de recorridas de prevención de ilícitos, logrando la demora de tres personas en diferentes sectores de la ciudad.

El primer procedimiento tuvo lugar alrededor de las 14:30 horas, cuando personal del G.R.I.M. II identificó y demoró a un joven de 27 años en inmediaciones de calles Lavalle y Saavedra, quien se encontraba merodeando la zona, observando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados.

Posteriormente, cerca de las 20:00 horas, efectivos del G.R.I.M. III, mientras realizaban patrullajes en la intersección de calles Gobernador Lagraña y J. M. Rolón, donde demoraron a un hombre de 24 años, que se encontraba observando vehículos estacionados y el interior de viviendas, sin poder justificar su presencia en el lugar.

Finalmente, siendo aproximadamente las 23:10 horas, personal del G.R.I.M. II en calles Darragueira y Larrea, donde demoraron a un hombre de 25 años, observando domicilios y vehículos estacionados, y, tras las averiguaciones correspondientes, registraría antecedentes policiales contra la propiedad.

En todos los casos, las personas demoradas fueron trasladadas a las dependencias policiales correspondientes a fin de continuar con las diligencias de rigor.