viernes, 24 de abril de 2026

Demoran a tres personas y secuestran una moto en operativos de prevención

Durante la tarde de hoy 24-04-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, llevaron adelante recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, logrando en la oportunidad y en distintas circunstancias la demora de tres personas mayores de edad y el secuestro preventivo de una motocicleta en la que se movilizaba uno de ellos, quienes merodeaban observando detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública.

El primer procedimiento, lo concretaron alrededor de las 15:00 horas por inmediaciones de Avenida Maipú y calle Goya, lugar donde fue demorado e identificado un mayor de 28 años de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta -marca Guerrero Trip-.

Posteriormente, cerca de las 16:30 horas, por intersección de Avenida Sarmiento y calle Cosquín, fue demorado un mayor de 23 años de edad.

De igual forma, por calles Rafaela y 2 de Abril, siendo las 18:00 horas aproximadamente fue identificado y demorado otro mayor de edad -alias Gordo de 30 años de edad-.

Los demorados y el rodado secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias al respecto.