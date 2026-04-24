Demoran a tres personas y secuestran una moto en operativos de prevención

El primer procedimiento, lo
concretaron alrededor de las 15:00 horas por inmediaciones de Avenida Maipú y
calle Goya, lugar donde fue demorado e identificado un mayor de 28 años de
edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta -marca Guerrero Trip-.
Posteriormente, cerca de las
16:30 horas, por intersección de Avenida Sarmiento y calle Cosquín, fue
demorado un mayor de 23 años de edad.
De igual forma, por calles
Rafaela y 2 de Abril, siendo las 18:00 horas aproximadamente fue identificado y
demorado otro mayor de edad -alias Gordo de 30 años de edad-.
Los demorados y el rodado secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias al respecto.