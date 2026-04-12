domingo, 12 de abril de 2026

Demoran a un automovilista que transportaba una moto de dudosa procedencia

En horas de la noche de ayer 11-04-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, momentos en que se encontraban apostados en inmediaciones a la Plaza 20 Republica del Peru, observaron circulando a un vehículo automotor trasladando en el interior del baúl una motocicleta -tipo Dax.

Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron al seguimiento del mismo, logrando por Avenida Patagonia entre Paysandú y calle José Hernández, identificar al conductor del automóvil, tratándose de un mayor de edad, quien, al consultarle sobre la procedencia del rodado manifestó haberla comprado de buena fe a un tercero quien no seria el titular del rodado, el cual además a simple vista se encontraba con la faltante de varias piezas, por lo que fue secuestrado de manera preventiva.

El rodado secuestrado, fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.