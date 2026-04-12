Demoran a un automovilista que transportaba una moto de dudosa procedencia

En horas de la noche de ayer 11-04-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, momentos en que se encontraban apostados en inmediaciones a la Plaza 20 Republica del Peru, observaron circulando a un vehículo automotor trasladando en el interior del baúl una motocicleta -tipo Dax.
Por tal motivo, los mencionados
efectivos procedieron al seguimiento del mismo, logrando por Avenida Patagonia
entre Paysandú y calle José Hernández, identificar al conductor del automóvil,
tratándose de un mayor de edad, quien, al consultarle sobre la procedencia del
rodado manifestó haberla comprado de buena fe a un tercero quien no seria el
titular del rodado, el cual además a simple vista se encontraba con la faltante
de varias piezas, por lo que fue secuestrado de manera preventiva.
El rodado secuestrado, fue
trasladado hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las
diligencias del caso.