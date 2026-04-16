Demoran a un hombre con pedido de localización

En horas de la madrugada de hoy 16-04-26, efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, lograron visualizar por calles Nicaragua y Yofre a un sujeto merodeando y visualizando detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública.
Por tal motivo, a modo de
prevención, los uniformados procedieron a la identificación y posterior demora
del mismo, tratándose de un mayor de edad, quien, tras las primeras
averiguaciones realizadas, se logró determinar que el mismo contaba con
antecedentes delictivos y además poseía pedido de búsqueda y localización.
El demorado, fue trasladado hasta
la comisaria jurisdiccional 21ra a fin de continuar con las diligencias del
caso.