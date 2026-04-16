Demoran a un hombre por medoreo

Personal policial dependientes del Destacamento San Marcos, tras llevar adelante tareas de prevención, demoraron a una persona por merodeo y por hallarse observando detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública.
El procedimiento, fue concretado
en horas de la tarde de ayer 15-04-26, por calles Arequipa y Ushuaia, donde
identificaron y demoraron a un mayor de edad, quien no supo justificar su
presencia en la zona y además, según las primeras averiguaciones realizadas, el
mismo contaría con antecedentes delictivos.
Al respecto, el demorado fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso.