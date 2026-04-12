Demoran a un hombre por realizar maniobras peligrosas en una motocicleta

Efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, tras hallarse realizando tareas de prevención de ilícitos e identificación de personas, más precisamente por inmediaciones de Avenida Santa Catalina y calle Cruz del Sud, observaron a un hombre realizando maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta, poniendo en riesgo su vida y la de terceros.
Por ello, a modo de prevención,
procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un
mayor de 35 años de edad, así también secuestraron la motocicleta -marca
Motomel de 150 cc. – en la que circulaba.
Al respecto, la persona demorada
y el rodado secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional
correspondiente a fin de continuar con los tramites del caso.