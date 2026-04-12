domingo, 12 de abril de 2026

Demoran a un hombre por realizar maniobras peligrosas en una motocicleta

Efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, tras hallarse realizando tareas de prevención de ilícitos e identificación de personas, más precisamente por inmediaciones de Avenida Santa Catalina y calle Cruz del Sud, observaron a un hombre realizando maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta, poniendo en riesgo su vida y la de terceros.

Por ello, a modo de prevención, procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de 35 años de edad, así también secuestraron la motocicleta -marca Motomel de 150 cc. – en la que circulaba.

Al respecto, la persona demorada y el rodado secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con los tramites del caso.