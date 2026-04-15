Demoran a un hombre que ocasionaba disturbios en la vía pública

Efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, en horas de la tarde de ayer 14-04-26, momentos en que realizaban sus tareas específicas de prevención e identificación de personas observaron por Avenida Ibera y calle Ushuaia a un hombre ocasionando disturbios en la vía pública.
Por tal motivo, de manera
inmediata procedieron a la identificación y posterior demora del mismo,
tratándose de un mayor de 29 años de edad, quien al momento del procedimiento
reacciono de manera violenta hacia el personal policial.
Al respecto, la persona demorada
fue trasladada hasta la comisaria jurisdiccional Séptima a fin de continuar con
los trámites correspondientes.