domingo, 12 de abril de 2026

Demoran a un hombre y recuperan prendas de vestir

Personal policial dependientes del GIR, durante la madrugada de hoy 12-04-26, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, sobre un sujeto que se hallaba en zona de Costanera y quien momentos antes aparentemente habría sustraído un buso de una motocicleta.

Por tal motivo, de forma inmediata, los mencionados efectivos dieron inicio a la búsqueda del mismo, lo que permitió finalmente en intersección de Costanera y Lamadrid visualizar a un hombre con similares características, por lo que fue identificado y demorado, tratándose de un mayor de edad, quien tenía en su poder la prenda de vestir sustraída momentos antes.

La persona demorada fue trasladada hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias del caso.