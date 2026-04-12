Demoran a un hombre y recuperan prendas de vestir

Personal policial dependientes del GIR, durante la madrugada de hoy 12-04-26, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, sobre un sujeto que se hallaba en zona de Costanera y quien momentos antes aparentemente habría sustraído un buso de una motocicleta.
Por tal motivo, de forma
inmediata, los mencionados efectivos dieron inicio a la búsqueda del mismo, lo
que permitió finalmente en intersección de Costanera y Lamadrid visualizar a un
hombre con similares características, por lo que fue identificado y demorado,
tratándose de un mayor de edad, quien tenía en su poder la prenda de vestir
sustraída momentos antes.
La persona demorada fue
trasladada hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar
con las diligencias del caso.