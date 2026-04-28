Demoran a un joven con antecedentes delictivos

En horas de la tarde de hoy 28-04-26, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº 1, momentos en que realizaban tareas de prevención lograron la demora de un joven mayor de edad, que se encontraba merodeando, observando detenidamente las motocicletas estacionadas en la vía pública.
El procedimiento, lo concretaron
alrededor de las 18:15 horas, por inmediaciones de Calles P. Borgatti y M.
Moreno, siendo el demorado un mayor de 25 años de edad, quien, además -según
las primeras averiguaciones realizadas- se determinó que poseía antecedentes
por delitos contra la propiedad.
El demorado, fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional Primera por razones de jurisdicción.