Demoran a un sujeto que intentó escapar de la Policía

En horas de la madrugada de hoy 12-04-26, efectivos policiales dependientes del GRIM, momentos en que se hallaban realizando recorridas de prevención, observaron por Avenida Chacabuco y calle Mar del Plata a dos sujetos a bordo de una motocicleta -marca Honda Wave- con similares características a la denunciada como sustraída momentos nates.
Por tal motivo, los mencionados
efectivos realizaron un seguimiento controlado a los mismos, hasta
inmediaciones de calles Bopland y Rio Paraná, donde otros sujetos que se
encontraban en el lugar empiezan a arrojar elementos contundentes hacia el
móvil policial, en tanto que, los ocupantes del rodado emprendieron su huida
por unos pasillos de la zona, siendo rápidamente demorado uno de ellos,
tratándose de un mayor de 27 años de edad-
El demorado, fue trasladado hasta
la comisaria jurisdiccional Decimo Primera a fin de continuar con las
diligencias del caso.