Demoran a un sujeto tras un hecho delictivo

Por tal motivo, de forma
inmediata y con la premura del caso los mencionados efectivos dieron inicio a
la búsqueda de estas personas, logrando por intersección de calles Suecia y
Trento visualizar a los mismos quienes al notar la presencia policial emprenden
su vida hacia la zona del barrio conocido como “Tutuca” donde lograron la
aprensión de uno de ellos, tratándose de un mayor de edad alias “conejo”, quién
-según las primeras averiguaciones realizadas- el mismo ya contaría con varios
antecedentes por delitos contra la propiedad; así también en el lugar se
secuestró la motocicleta marca -Honda Wave- en la cual se movilizaban. Cabe
señalar que el otro presunto autor ya se encuentra identificado.
La persona aprendida y el rodado
secuestrado fueron puesto a disposición de la justicia y trasladados hasta la
comisaría jurisdiccional 22 dependencia a fin de continuar con las diligencias
del caso.