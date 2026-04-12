domingo, 12 de abril de 2026

Demoran a un sujeto tras un hecho delictivo

Ayer 11-04-26, en horas del mediodia efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebatos, momentos en que se encontraban realizando sus tareas específicas de prevención, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 sobre un hecho delictivo registrado por calle José Niela de esta ciudad, lugar donde dos sujetos a bordo de una motocicleta de 110 cilindradas habrían cometido un hecho delictivo -modalidad arrebato.

Por tal motivo, de forma inmediata y con la premura del caso los mencionados efectivos dieron inicio a la búsqueda de estas personas, logrando por intersección de calles Suecia y Trento visualizar a los mismos quienes al notar la presencia policial emprenden su vida hacia la zona del barrio conocido como “Tutuca” donde lograron la aprensión de uno de ellos, tratándose de un mayor de edad alias “conejo”, quién -según las primeras averiguaciones realizadas- el mismo ya contaría con varios antecedentes por delitos contra la propiedad; así también en el lugar se secuestró la motocicleta marca -Honda Wave- en la cual se movilizaban. Cabe señalar que el otro presunto autor ya se encuentra identificado.

La persona aprendida y el rodado secuestrado fueron puesto a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaría jurisdiccional 22 dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.